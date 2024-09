2,5 km di natura accessibile

Sabato 7 settembre si è tenuta l'inaugurazione del nuovo "Sentiero per tutti" nel nostro Parco Regionale Boschi di Carrega.

Il "Sentiero di Alice" nel Parco Boschi di Carrega si amplia con un nuovo "Sentiero per tutti" grazie al coinvolgimento diretto del GES (Gruppo Escursionistico Salese), che si è fatto parte attiva nelle azioni di individuazione, miglioramento, tracciatura e messa in sicurezza di un nuovo sentiero accessibile, promosse nell'ambito della pluriennale collaborazione con i Parchi del Ducato, utilizzando un finanziamento della Regione Emilia-Romagna per progetti di rilevanza locale nelle annualità 2023-2024.

E' nato così il "Sentiero per Tutti", un nuovo, significativo tassello per promuovere e favorire l'inclusività e l'accessibilità dell'ambiente delle Aree Protette dei Parchi del Ducato da parte di persone che, per problematiche connesse con disabilità anche fisiche, spesso ne sono escluse.

L'inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 7 settembre davanti ad un numeroso e interessato pubblico che, dopo i saluti delle autorità, ha percorso uno dei due anelli "blu" e "rosso" che compongono il nuovo percorso che si snoda nel pianeggiante Bosco della Capannella, a cavallo tra i Comuni di Sala Baganza e Collecchio.

Il sentiero (realizzato su tracce già esistenti) è stato reso più accessibile (fondo omogeneo in terra) e integra nella sua parte iniziale il Sentiero di Alice, il percorso sensoriale realizzato grazie al Family-CAI alcuni anni fa, adatto anche ai non vedenti e a persone con ridotta mobilità.

La lunghezza totale del sentiero è di 2500 metri ed è classificato come AT (Accessibile Turisti), comprende due anelli: Blu di 1,5 km e Rosso di 1 km ed è Percorribile con carrozzine, preferibilmente dotate di ruote e ruotino Off-Road e preferibilmente con accompagnatore

Erano presenti alla cerimonia Agostino Maggiali Presidente Parchi del Ducato, Barbara Lori Assessora Regionale; Norberto Vignali e Giuliana Saccani assessori comune di Sala Baganza, Anna Gherardi Assessora comune di Collecchio, Matteo Salini di Parmaccessibile e Anmic Parma, Salvatore Peta consigliere comunale di Sala Baganza e membro del Comitato Esecutivo dei Parchi del Ducato, Gianfranco Berté vice presidente CAI Sezione di Parma e una nutrita rappresentanza del GES.