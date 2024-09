Escursione guidata con Camminaparchi domenica 15 settembre

Durante l'escursione analizzeremo l'etologia dei cani e come interagiscono con l'ambiente che li circonda, cercheremo di comprendere le motivazioni di razza e le spinte genetiche che spesso portano i cani a fuggire dai proprietari. Struttureremo un'attività di conduzione guidata del cane in sicurezza in ambiente poco antropizzato e comprenderemo come relazionarci con il cane in presenza di stimoli stressor come ad esempio piste olfattive o tracce di canidi selvatici.

Parleremo di come il cane osserva il mondo con l'olfatto e di quanto sia importante fare esperienze consapevoli in ambienti adatti a tutelare cane, proprietari e terzi.

Itinerario: percorso di circa 5 km dal Podere Millepioppi alla pieve di San Nicomede e ritorno.

Percorrenza totale: 5 km circa

Dislivelli complessivi: +/- 84 m - dislivello e quota altimetrica minimi

Grado di difficoltà: Facile, sentiero escursionistico - Tempo di percorrenza: 3,5 ore

Ritrovo: domenica 15 settembre 2024 alle ore 9.00 presso il Podere Millepioppi in località San Nicomede nel comune di Salsomaggiore Terme (PR). Termine escursione ore 13,00 ca.

Attrezzatura richiesta: scarpe con suola scolpita, zaino, copricapo, spray anti zecche per sé e protezione attiva per il cane, acqua almeno 1,5 l + 500 ml per il cane, guinzaglio di minimo l,5m (facoltativa lungh ina dai 5 ai massimo 10m), telo per la sosta, ciotola per acqua, sacchetti per raccolta deiezioni, pettorina o collare (preferibilmente fisso), museruola.

Organizzatore e Guida: Sara Cortesi (GAE e Addestratore cinofilo )

Costo di partecipazione: 20 € a binomio (proprietario e cane), accompagnatori maggiorenni 10 €/cad, per gli under 14 gratuita (età minima di partecipazione dei minori è di 8 anni)

Prenotazione obbligatoria: tel. 345/3123038 - email: saracort96@gmail.com - Instagram: _pulciscarlatte_

Escursione in collaborazione con la guida ambientale Michele Zatti come co-guida per mantenere il gruppo compatto.