GIOVEDI' 26 SETTEMBRE

PARCO BOSCO DELLE QUERCE DI SEVESO E MEDA

PLOGGING: PULIAMO IL BOSCO (posti esauriti)

Centro visite via Ada Negri, snc Seveso (MB) - ore 9.30

Alle classi seconde della Scuola secondaria di Primo Grado Don Giussani di Seveso e al Gruppo di Cammino del Parco

VENERDI' 27 SETTEMBRE

PARCO ADDA NORD

UNA SERATA CON I LONGOBARDI

Comune di Cornate d'Adda - Via Alessandro Volta 29 - ore 21.00

PARCO OGLIO NORD

PROVA L'ORCHESTRA

Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) - dalle ore 10.30 - durata: 4 sessioni da 30 minuti

Per persone con fragilità

SABATO 28 SETTEMBRE

PARCO ADAMELLO

AL CREPUSCOLO TRA I SUONI DELLA NATURA

Castello Federici di Gorzone - Darfo Boario Terme (BS) - dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Per adulti

PARCO BOSCO DELLE QUERCE DI SEVESO E MEDA

CAMMINATA NEL PARCO CON CONSIGLI DI BENESSERE

Centro visite via Ada Negri, snc Seveso - dalle 14.30 alle 16.00

Per tutte e tutti

PIANTE IN MUSICA

via Ada Negri, snc Seveso - dalle 17 alle 18

Per tutte e tutti

PARCO MINCIO

BEN-ESSERE IN NATURA NELLE PALUDI DI OSTIGLIA: workshop all'aperto dedicato all'Equinozio d'Autunno

Riserva naturale Paludi di Ostiglia - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per adulti

PARCO NORD MILANO

RAGLIARE ALLA LUNA

Cascina Centro Parco in Via Clerici 150, Sesto San Giovanni - dalle ore 19.00 alle ore 20.45

Per bambini e famiglie

PARCO SPINA VERDE

IO SONO MONTE

Parcheggio Cimitero di Monte Olimpino (Como, Via Maderno) - ore 9.30

PARCO VALLE DEL LAMBRO

TREKKING DA CANONICA AL FESTIVAL DEL PARCO DI MONZA

Stazione FFSS Macherio - Canonica Lambro - dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Facile escursione adatta a tutti quelli in grado di camminare per 6 km

LUNGO IL LAMBRO DA VILLA MIRABELLO ALL'OASI LEGAMBIENTE DI MONZA, IN BICICLETTA

Parco di Monza, Villa Mirabello - dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Facile biciclettata adatta a tutti quelli in grado di pedalare per 5 km

BIMBI AL PARCO: STORIE DI RANE VICINE E LONTANE

Parco di Monza, Agorà presso Villa Mirabello - dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Lettura animata per bambini dai 4 ai 9 anni

PARCO VALLE DEL TICINO

PASSEGGIATA CON IL DOTTORE

Pontevecchio di Magenta (MI) - dalle 9.30 alle 15.00

RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

FESTIVAL BENESSERE IN NATURA: dipingiamo con la natura

Dubino-Nuova Olonio in Via Casello Sette - Imbocco strada ciclopedonale di ingresso alla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola - dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Per tutti: dai bambini agli adulti

DOMENICA 29 SETTEMBRE

PARCO ADDA NORD

IL CAMMINO DI SAN COLOMBANO: prove di accessibilità



Villa Gina - Via Padre Benigno Calvi, 3 - loc. Concesa - Trezzo sull'Adda - dalle ore 9.00 alle ore 16.00



Attività aperta a tutti ma a numero chiuso (max. 40 partecipanti)

PARCO CAMPO DEI FIORI

VIRIDITAS YOGA - Pratiche di yoga verso il Cuore Verde

Villaggio Cagnola, SP62, 21100 Varese VA - dalle 10.00 alle 16.00

A giovani e adulti che vogliono sperimentare un percorso di yoga volto a ritrovare una condizione di benessere fisico e mentale in un contesto naturale

PARCO GROANE

GROANE IN MOVIMENTO

Centro Parco Polveriera in via della Polveriera, 2 Solaro (MI) - inizio ore 9.00 per tutto il giorno

Per la cittadinanza ed associazioni del territorio

PARCO MINCIO

FESTIVAL OLISTICO - 6° edizione

Centro Parco Rivalta sul Mincio, Via Porto, 46040 Rivalta sul Mincio (MN) - dalle ore 9.00 alle ore 19:15

Giornata inclusiva rivolta a tutte le persone interessate ai temi del benessere e alle discipline bio-naturali

PARCO NORD MILANO

NATURA IN MUSICA, FIABE E RACCONTI CON ARPA

Cascina Centro Parco - Via Clerici 150, Sesto San Giovanni (MI) - dalle ore 15.30 alle ore 16.30

PARCO VALLE DEL LAMBRO

BOSC'ORTO SENSORIALE

Parco di Monza, Villa Mirabello - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a ciclo continuo (il percorso dura qualche decina di minuti)

Un percorso allestito con materiali naturali per scoprire, toccare, annusare, giocare con i 5 sensi alla scoperta del mondo dell'orto e della natura. Pensato per bambini dai 2 ai 10 anni. Adatto per persone di tutte le età con fragilità e disabilità differenti.

PLOCKA - PLOGGING: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti!

Laboratori gioco-motori per bambini, ragazzi e adulti.

RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

LUNARIO DISEGNATO

Centro Accoglienza Visitatori - Iseo. Parcheggio di fronte allo Stadio dell'Orsa - ore 9.30

TREKKING TEATRALE

Centro Accoglienza Visitatori - Iseo. Parcheggio di fronte allo Stadio dell'Orsa - ore 17.00

LUNEDI' 30 SETTEMBRE

PARCO BOSCO DELLE QUERCE DI SEVESO E MEDA

YOGA SENZA BARRIERE (posti esauriti)



Centro visite via Ada Negri, snc Seveso (MB) - dalle ore 9,30, in 2 turni di circa 45 minuti

Agli ospiti del Centro diurno disabili di Seveso e dell'Oasi 2 di Barlassina

MERCOLEDI' 2 OTTOBRE

PARCO MINCIO

NATURA CHE ACCOGLIE

Attracco presso ristorante "Che c'è c'è", via Lungolago dell'Arlecchino 4 - Località Belfiore (Mantova) - dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Persone con diversi gradi di disabilità (fisica, psichica, comportamentale, relazionale)

GIOVEDI' 3 OTTOBRE

PARCO MONTE BARRO

ITINERARI ETNOGRAFICI CON IL MEAB

Galbiate, Piazzale Europa - dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Escursione per tutti, a partire da 8 anni

