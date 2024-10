VENERDI' 4 OTTOBRE, SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE



PARCO COLLI DI BERGAMO

BENESSERE IN NATURA - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

La Porta del Parco in via Masnada - Mozzo (BG) - venerdì e sabato mattina - domenica tutto il giorno

Per persone con disabilità, bambini, famiglie

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SABATO 5 OTTOBRE

PARCO ADAMELLO

IN NATURA COME IN UN QUADRO

Centro faunistico del Parco dell'Adamello in località Fles a Paspardo (BS) - dalle 15.00 alle 17.00

Per tutti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO GRIGNA SETTENTRIONALE

NATURA A SUON DI MUSICA

Val d'Esino - dalle 8.00 alle 18.00

Per persone di qualsiasi età

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PARCO VALLE DEL LAMBRO

BIMBI AL PARCO: Sulle tracce della Volpe

Centro Parco dell'Oasi di Baggero, Merone (CO) - dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Letture animate per bambini dai 4 ai 9 anni

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

FESTIVAL BENESSERE IN NATURA: INCISIONI BOTANICHE

Dubino-Nuova Olonio in Via Casello Sette - Imbocco strada ciclopedonale di ingresso alla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola - dalle ore 14.00 alle ore 17.00

A tutti: dai bambini agli adulti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DOMENICA 6 OTTOBRE

PARCO MINCIO

DOVE SONO I COCCODRILLI? Escursione guidata in SUP

WhatSUP Mantova Associazione Sportiva Dilettantistica via Ferdinando Negri 5/7/9 46100 (MN) - dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Per bambini e adulti

"INCONTRIAMO L'ALBERO MAESTRO": bagno nella foresta e laboratorio espressivo

Area Valle, Castiglione delle Stiviere (ingresso da via Albana) - dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Per tutti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO OGLIO NORD

CAMMINATA A PIEDI E MANI NUDI NEL PRATO

Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) - dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Aperto a tutti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO VALLE DEL TICINO

BAGNI DI FORESTA E YOGA - Attività esperienziale per vivere la Natura consapevolmente

Pontevecchio di Magenta (MI) - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

BENESSERE IN NATURA ALLA RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA: Concerto a San Miro

Parcheggio scuola dell'infanzia A. Pasini di Sorico (CO) - dalle ore 15.00 alle ore 17.30

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI