Lex – Adozione Criteri Ambientali Minimi

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emesso il decreto per l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (cam strade). Decreto 5 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale n.197 del 23-8-2024.