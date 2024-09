Promossa da Federparchi e Natura a Cavallo per far conoscere gli ecosistemi naturali e la biodiversità con un escursionismo equestre sostenibile

Prosegue l'iniziativa promossa da Federparchi e Natura a Cavallo per far conoscere e preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Il 14 e 15 settembre "Esplorare le Bellezze dei Parchi a Cavallo" attraversa il Parco nazionale del Pollino

Attraversare le aree naturali protette a cavallo significa entrare in sintonia con gli habitat, percorrere sentieri e ascoltare il battito della biodiversità, contribuire alla tutela degli ecosistemi interagendo con l'animale che da migliaia di anni aiuta e accompagna l'uomo. "Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo" è una iniziativa che nasce dall'incontro tra Federparchi e l'associazione Natura-a-cavallo nel corso dell'edizione di Fieracavalli 2023 svoltasi a Verona, che ha portato alla sigla di un protocollo di collaborazione.

Scopo dell'iniziativa è di preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità all'interno delle aree protette, garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Al contempo si vuole favorire l'escursionismo equestre come forma di turismo sostenibile, incentivando le pratiche a basso impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo economico locale, creando esperienze uniche e sostenibili per la fruizione dei parchi.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Federparchi e Natura a Cavallo hanno organizzato 22 tappe attraverso le aree protette italiane, da nord a sud, tra colline e montagne, parchi peri-urbani, costieri e fluviali. Con il progetto, inoltre, si mettono in rete 22 aree protette con i propri sentieri percorribili a cavallo e pratiche di turismo lento.

PROGRAMMA:

14 settembre, ore 8.30 – 18. Partenza e arrivo: Scuderie Iannibelli. Destinazione: Piano Visitone, Colle Impiso, Piano Gaudolino, Fontana di Spezzavummula, Piano del Pollino, Giardino degli Dei. Tempo di percorrenza: 6 ore; lunghezza: 28 km.

15 settembre, ore 9 – 15. Partenza e arrivo: Scuderie Iannibelli. Destinazione: Piano Ratto e Fontana del Principe; Tempo di percorrenza: 3 ore; lunghezza: 15 km.

Carta d'identità del Parco nazionale del Pollino:

Superficie a terra: 192'565.00 ha

Quota massima (m): 2'268

Flora protetta: 6 specie

Fauna protetta: 82 specie

Habitat: 27 tipi

Regioni: Basilicata, Calabria

Province: Cosenza, Matera, Potenza

Comuni: Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cersosimo, Chiaromonte, Civita, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Latronico, Lauria, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Noepoli, Orsomarso, Papasidero, Plataci, Praia a Mare, Rotonda, San Basile, San Costantino Albanese, San Donato di Ninea, San Giorgio Lucano, San Lorenzo Bellizzi, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, San Sosti, Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Saracena, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Tortora, Valsinni, Verbicaro, Viggianello.

Conoscere il parco

Il Parco Nazionale Del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Interessa l'Appennino Meridionale Calabro-Lucano. Spazia dal Tirreno allo Jonio, da Cozzo del Pellegrino a Serra Dolcedorme, dai Piani di Campolongo, di Novacco e di Lanzo, ai Piani del Pollino, dai fiumi Argentino e Abatemarco, alle gole del Lao e del Raganello, ai torrenti Peschiera e Frido. Il territorio, vasto ed incontaminato, custodisce endemismi rari ed eccezionali, come il pino loricato, l'aquila reale e il capriolo. I luoghi naturali, coperti di vaste faggete, di neve, formati di rocce dolomitiche, di accumuli morenci, di circhi glaciali, punteggiati di timpe, di grotte, si arricchiscono di siti paleontologici, come la Grotta del Romito e la Valle del Mercure, ed archeologici, risalenti alla colonizzazione greca, di Santuari, di Conventi, di Castelli, di Centri Storici, come Laino Castello, di ambienti di vita agropastorale, di feste popolari, di minoranze etnico-linguistiche di origine albanese del XV-XVI secolo.

L'intera zona del parco è costituita dai Massicci del Pollino e dell'Orsomarso. E' Una catena montuosa dell'Appennino meridionale, a confine tra la Basilicata e la Calabria, immersa nel cuore del Mediterraneo. Ha vette tra le piu alte del Mezzogiorno d'Italia, coperte di neve per lunghi periodi dell' anno, da novembre a maggio. Dalle sue cime, oltre i 2200 metri di altitudine sul livello del mare, si colgono, ad occhio nudo, ad ovest le coste tirreniche di Maratea, di Praia a Mare, di Belvedere Marittimo e ad est il litorale ionico da Sibari a Metaponto.

Numeri: "Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo" è giunto alla tredicesima tappa. In totale sono stati percorsi 865 km con ben 428 partecipanti. Coinvolte 19 tra aree protette ed altri enti e 23 stakeholders.