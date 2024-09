Iniziativa gratuita

Sabato 28 Settembre 2024 dalle 09:30 alle 17:30



Nelle Giornate Europee del Patrimonio 2024, grazie a un contributo di Regione Lombardia, l'Associazione Cammino di Santa Giulia ETS APS, il Parco Oglio Sud, i Musei Civici di Canneto sull'Oglio, in collaborazione con i Comuni di Canneto sull'Oglio, di Isola Dovarese, con la Pro Loco e il Caseificio Fassera di Isola Dovarese, propongono una camminata a tappe alla scoperta dei paesaggi e dei luoghi del Cammino di Santa Giulia nel Parco Oglio Sud tra Canneto sull'Oglio e Isola Dovarese.



Partenza dal museo alle 9.30, per la vista alla Lanca Gavazzi, quindi alla loc. Carzaghetto e ai luoghi signorili della piazza gonzaghesca di Isola Dovarese, per poi concludere la giornata con una visita guidata straordinaria – ore 17.00 - alle stanze del Centro documentale dell'Ecomuseo Valli dell'Oglio Chiese, presso il Museo Civico di Canneto.



Il Cammino di Santa Giulia è un tracciato escursionistico evocativo della traslazione del corpus Sanctae Iuliae, realmente accaduta nel 762 d.c. su volontà degli ultimi regnanti longobardi, da Livorno (di cui oggi la Santa è patrona) fino al monastero di San Salvatore a Brescia (patrimonio UNESCO).

A passo d'uomo per assaporare il paesaggio caratterizzato dalla filiera vivaistica, al ritmo lento delle lanche del fiume Oglio nei luoghi di un passato glorioso.



L'iniziativa prevede l'iscrizione obbligatoria ed è gratuita per i partecipanti.



Per iscrivervi scrivete a l.rossetti@alice.it entro giovedì 26 settembre



Unisciti a noi per un viaggio nel tempo e nello spazio a passo lento, tra natura e cultura!