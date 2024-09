In occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi Acqua&Sapone e Federparchi proseguono la campagna di clean up nella Riserva naturale regionale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano.

La natura è una risorsa bella e preziosa, il contatto con gli habitat naturali aiuta far crescere la consapevolezza di quanto sia importante tutelare gli ecosistemi e fa bene anche alla salute psico-fisica delle persone. Ma l'ambienta va anche curato e pulito dagli scarti dell'uomo, per questo Acqua&Sapone e Federparchi danno vita al progetto "Curiamo l'ambiente, un passo alla volta"; una serie di appuntamenti per ripulire alcune zone di aree naturali protette in tutta Italia, da nord a sud. Un invito ai clienti di Acqua&Sapone a partecipare, come volontari, ad azioni concrete per proteggere le meraviglie della natura.

Le iniziative di raccolta di rifiuti nei parchi sono aperte a tutti ed hanno lo scopo di preservare l'ambiente, riducendo l'inquinamento visivo e migliorando la qualità del paesaggio; proteggere la fauna e la flora, in quanto la rimozione dei detriti contribuisce a proteggere gli habitat naturali; a preservare la biodiversità ed a prevenire l'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, dal momento che il corretto smaltimento dei rifiuti riduce il rischio di contaminazione ambientale e protegge le risorse naturali.

Le giornate di "clean-up" sono anche attività di sensibilizzazione sulla tutela ambientale accompagnate da iniziative di conoscenza del territorio e dei suoi ecosistemi, esse contribuiscono anche a creare comunità e a far scoprire la biodiversità che ci circondo e che spesso non vediamo. Le azioni di clean-up dimostrano l'impegno concreto per la responsabilità sociale d'impresa e il suo rapporto con le comunità locali all'insegna della sostenibilità, affinché i clienti non siano solo consumatori ma abbiano l'opportunità di essere coinvolti nelle azioni di protezione dell'ambiente.

Le iniziative di pulizia delle aree protette promosse da Acqua&Sapone e Federparchi costituiscono, inoltre, l'occasione per comprendere come "anche un piccolo gesto conta ed è importante". Le persone si incontrano, partecipano a dei briefing conoscitivi del territorio e ricevono l'attrezzatura e le indicazioni idonee su come procedere alle attività di cleaning. I gruppi di volontari vengono accompagnati nella scoperta del parco e delle sue caratteristiche, in un'esperienza diretta di conoscenza e partecipazione attiva che unisce la gestione responsabile dei rifiuti e l'importanza di preservare la bellezza del nostro ambiente.

SABATO 28 SETTEMBRE, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI FIUMI, PROGRAMMA CLEAN UP ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCE SELE - TANAGRO E MONTI EREMITA-MARZANO.

Punto di ritrovo: area attrezzata Pietra Spaccata Tufaro (Parco giochi) – Contursi Terme, 84024 SA

Ore 10.00 Welcome partecipanti

Saluti Istituzionali Antonio Briscione, sindaco Contursi Terme; Antonio Cuomo, presidente dell'Ente delle Riserve naturali regionale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano; Francesco Carlucci, direttore Federparchi Europarc Italia e Roberto Marino Gruppo Acqua&Sapone.

Ore 10.20 Divisione in gruppi e consegna materiali: shopper con cappellino, cartina dei parchi e altro materiale informativo del parco; guanti, sacchi.

Ore 10.30 Partenza dei gruppi dal punto di ritrovo. Lungo il percorso i partecipanti, oltre a raccogliere i rifiuti, ascolteranno curiosità sull'area protetta e sul sistema italiano delle aree protette.

Ore 12.30 Rientro dei gruppi, pesa dei sacchi e consegna per opportuno smaltimento

Ore 12.40 Foto finale dei partecipanti e saluti.

Antonio Cuomo, presidente dell'Ente delle Riserve naturali regionale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano: "il ruolo delle aree naturali protette deve essere quello di far crescere la consapevolezza di una svolta ambientale per un nuovo equilibrio fra uomo e natura. Le Riserve Foce Sele, Tanagro e Monti Eremita-Marzano sono luoghi dove la biodiversità e protetta, ma occorre rafforzare la condivisione di fruitori e turisti sui valori sostenibilità, a partire dai corretti comportamenti anche nella gestione individuale dei rifiuti.Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio: tutti possiamo fare qualcosa per salvaguardare la natura."

Antonio Briscione, sindaco Contursi Terme: "le aree protette possono e devono essere luoghi dove l'ambiente viene tutelato, ma sono anche importanti risorse per uno sviluppo sostenibile delle nostre comunità, vale in modo particolare per le aree interne del Meridione. L'impegno del Comune per un'adeguata valorizzazione delle nostre Riserve naturali è volto a sviluppare una maggiore sensibilità sia verso i visitatori che verso i nostri concittadini. L'iniziativa con Federparchi e Acqua e Sapone è un importante momento di partecipazione. Tenere pulite le nostre bellezza aiuta la natura e, allo stesso modo, dà lustro al nostro territorio."

Roberto Marino, Direttore Commerciale Acqua&Sapone: "È con grande orgoglio e con un sincero impegno verso la sostenibilità che annunciamo il proseguimento del percorso green con la collaborazione tra Acqua & Sapone For Charity e Federparchi. Dopo il successo dello scorso anno insieme agli amici di Treedom, siamo entusiasti di comunicare la collaborazione con Federparchi per riqualificare quattro aree verdi nel cuore dell'Italia. In un mondo in cui la conservazione ambientale è una priorità imprescindibile, ci sentiamo chiamati a fare la nostra parte. Come direttore commerciale, vedo questa iniziativa non solo come un dovere, ma come un'opportunità per dimostrare il nostro impegno concreto verso il verde e il benessere del nostro pianeta. Siamo davvero grati per la possibilità di giocare un ruolo attivo nel promuovere un cambiamento positivo e ci auguriamo che questa importante iniziativa insieme a Federparchi possa essere uno stimolo per coinvolgere sempre più persone nell'impegno di preservare la natura e la bellezza del pianeta in cui viviamo."

Luca Santini, presidente Federparchi: "La tutela degli habitat naturali necessita del contributo di tutti, a partire dalle singole persone. Tuttavia, per la sostenibilità, è di grande importanza il ruolo delle imprese. Lo è per quanto riguarda la responsabilità sociale e, soprattutto, per la creazione di comunità di clienti o utenti sensibili ai temi della conservazione della natura, come per il progetto 'Curiamo l'ambiente'. Anche gesti apparentemente 'piccoli' come quelli di una campagna di pulizia del territorio, sono importanti. Non solo perché contribuiscono alla salvaguardia degli ecosistemi, ma perché aiutano a diffondere, con il contatto diretto, la consapevolezza di quanto sia importante il nostro capitale naturale."

Carta d'identità delle Riserva naturale regionale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita-Marzano

Istituite dalla Regione Campania nel 1993, si estendono per 10.680 ettari lungo la fascia litoranea che fiancheggia la foce del fiume Sele nei Comuni di Capaccio-Paestum e di Eboli, sulle sponde dei fiumi Sele, Tanagro, Calore e sul massiccio dei monti Eremita e Marzano.

L'area naturale protetta interessa quaranta comuni, nelle province di Avellino e di Salerno e ben cinque comunità montane. Si tratta di un territorio caratterizzato da elevatissima qualità ambientale, riconosciuta a livello europeo, come testimoniato dalla presenza al suo interno di ben quattro Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e due Zone di Protezione Speciale (ZPS): SIC Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele, SIC Alta Valle del fiume Calore salernitano, SIC Massiccio del Monte Eremita, SIC fiumi Tanagro e Sele, ZPS Medio corso del Fiume Sele – Persano, ZPS Massiccio del Monte Eremita.

Nel suo territorio sono presenti, inoltre, l'Oasi di Persano, una zona umida di interesse internazionale riconosciuta ai sensi della Convenzione di Ramsar, che ospita numerose e rarissime specie vegetali e animali, le sorgenti termali di Contursi Terme, note fin dall'epoca romana, le Grotte di Pertosa, sito speleologico di importanza internazionale, il sito archeologico Hera Argiva nel Comune di Capaccio-Paestum e tante altre bellezze.

Il sistema fluviale rappresenta un forte elemento di connessione di questo ampio territorio. Grazie all'azione costante e significativa di Enti ed Associazioni, nei corridoi fluviali della Piana del Sele e del Vallo di Diano permane una qualità ambientale diffusa caratterizzata da paesaggi straordinari, opportunità di visite a musei e monumenti storici, impianti termali, spiagge, percorsi trekking, sentieri suggestivi, gastronomia di eccellenza e promossa attraverso eventi e manifestazioni della cultura e delle tradizioni locali.

Il progetto "Curiamo l'ambiente, un passo alla volta" prosegue. Prossimo appuntamento il 14 ottobre nella Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco