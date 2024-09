Promosso da CAI, TCI e Fondazione Campus, la 2a edizione al via nel gennaio 2025

A gennaio 2025 si terrà la seconda edizione dell'Executive Master in Management dei Parchi e delle Aree Protette organizzato da Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano e Fondazione Campus con il patrocinio di Federparchi, Arma dei Carabinieri e PNALM.

I parchi e le aree protette non rappresentano soltanto una porzione di territorio con vincoli e divieti a tutela della natura, ma costituiscono anche un'opportunità di sviluppo socio-economico. Il Manager dei parchi e delle aree protette deve saper applicare le giuste strategie per salvaguardare la natura, ma anche incrementare il consenso e il sostegno da parte della popolazione locale ed avviare azioni di commercializzazione e promozione del turismo ambientale in chiave sostenibile.

Il Master, attraverso una formazione multidisciplinare, intende formare una nuova figura altamente qualificata per la gestione efficace dei parchi e delle aree protette, con competenze in ambito gestionale, aziendale, giuridico e di marketing.

Il Master si rivolge a: laureati che desiderano acquisire capacità strategico-progettuali e attitudini manageriali-gestionali, in relazione allo sviluppo dei parchi e delle aree protette;

addetti del settore che desiderano affrontare un corso qualificante per la loro professione.

