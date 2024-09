Come nasce un fumetto di comunicazione scientifica - Per adulti nei dintorni del MuMAB

Una passeggiata con i disegnatori Alessandro Lise e Sara Menetti accompagnati dalla redazione di Comics&Science e lo staff del MuMAB.

Ogni Comics&Science Issue nasce così, da una visita in luoghi significativi per la ricerca, un'immersione a cui gli autori vengono sottoposti per assorbire e raccogliere quanti più spunti per la storia che dovranno realizzare.

Da visite come questa nascono idee che diventano soggetti, sceneggiature e poi storyboard e tavole finite, un lungo viaggio a cavallo tra scienza e intrattenimento.

Attività gratuita e adatta ad un pubblico adulto.

L'iniziativa si svolge sabato 28 settembre 2024 alle ore 10.00 presso il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it

Questo appuntamento fa parte del Festival Spiegamelo! – Futuro. Istruzioni per l'uso che si tiene a Salsomaggiore Terme (PR) alla fine di settembre 2024.

Alessandro Lise insegna Sceneggiatura per fumetto alla Scuola internazionale di comics di Padova e fa parte del gruppo docenti della Bottega di narrazione. Ha pubblicato come sceneggiatore Quasi quasi mi sbattezzo (BeccoGiallo 2009), Saluti e bici (BeccoGiallo 2014), Il futuro è un morbo oscuro, Dottor Zurich! (BeccoGiallo 2018), Rosa Ananas (Coconino press 2019), la Guida galattica alla Costituzione (SOMSI 2022) e Jungle Justice (Coconino press, 2022). Alcuni suoi fumetti sono usciti su «Archimede», «Internazionale», «linus», «Smemoranda».

Sara Menetti vive a Bologna e lavora come autrice di fumetti e illustratrice per agenzie e case editrici italiane e straniere, soprattutto nell'ambito della narrativa per bambini e ragazzi. Nel 2020 è uscito per Feltrinelli Comics il suo fumetto, Pregnancy Comic Journal. Diario a fumetti di una gravidanza inaspettata, mentre è del 2021 Knit, knit, knit! un manuale a fumetti del Knitting: il nuovo modo di intendere e "vivere" il lavoro a maglia, tornato a essere un fenomeno popolare e culturale. Nel 2022 realizza per Comics&Science, insieme alla scrittrice Susanna Raule e in collaborazione con CECAM, la storia a fumetti "Cherchez, Les Femmes!" in occasione dell'International Day of Women and Girls in Science.