Il Coreper dell'Unione Europa ha abbassato iL livello di protezione della specie nell'ambito dei criteri della Convenzione di Berna

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno deciso, alla riunione del Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea - per l'inserimento del lupo nell'allegato III della Convenzione di Berna. La modifica della Convenzione - scrive il sito dell'ANSA - declassa la protezione del lupo "da rigorosa a semplice". L'obiettivo è di garantire una maggiore flessibilità per permettere di affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno necessità. Dal momento che la Convenzione di Berna è attuata mediante direttiva, resta salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere una disciplina più forte per la riduzione dello status di protezione del lupo come previsto dalla Convenzione di Berna. La decisione è stata assunta a larga maggioranza dai rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione. In ogni caso la ratifica definitiva si avrà nel mese di dicembre, quando il segretariato discuterà della modifica della Convenzione di Berna.

Il Lupo aveva già subito, in Italia, una variazione nella classificazione eseguita secondo i criteri della IUCN. Secondo la Lista Rossa dei vertebrati italiani del 2022 il lupo è attualmente definito come specie "quasi minacciata", codice NT (near threatened), a fronte della precedente classificazione come specie "vulnerabile", VU, adottata nella Lista Rossa del 2013.