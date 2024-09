Sabato 05 ottobre nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Breve itinerario alla scoperta della biodiversità e alla conoscenza del comportamento dei cani in natura. L'obiettivo dell'incontro è capire il cane per farsi capire e per godere insieme di momenti di relax all'aperto senza arrecare disturbo alla fauna selvatica.

Dislivelli complessivi: pianeggiante

Grado di difficoltà: facile - Tempo di percorrenza: 1,5 ore di camminata

Ritrovo: sabato 05 ottobre 2024 alle ore 14.30 presso la sede del parco al Podere Millepioppi in località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR), davanti al MuMAB. Termine escursione: ore 17.00 ca.

Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking e cane al guinzaglio

Organizzatore e Guida: Franca Zanichelli (GAE) di NATOUR BIOWATCHING

Costo di partecipazione: 10 € a persona

Prenotazione: info@natour-biowatching.com - Facebook NATOUR BIOWATCHING - oppure inviando la propria manifestazione di interesse da form on line in questa pagina https://natour-biowatching.com/biowatching-a-4-zampe-05-ottobre-2024/ in alto a destra PRENDI PARTE ALL'ESPERIENZA

Si richiede ai partecipanti la competenza di gestire compiutamente il proprio cane.