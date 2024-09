Corso di Formazione per Guardie Ecologiche Volontarie nel territorio della Provincia di Ravenna

Il Raggruppamento Provinciale del Comprensorio Faentino ha aperto le iscrizioni per l'attivazione del corso finalizzato alla formazione di nuove Guardie Ecologiche Volontarie con competenza in tutto il territorio della Provincia di Ravenna, in programma per la primavera 2025.

Per accedere al corso ci si deve iscrivere al Raggruppamento come aspirante volontario ed è necessario avere partecipato ad alcune uscite di prova, insieme a soci già operativi in servizio. Il corso si compone di circa 25 lezioni che riguardano temi ambientali: leggi regionali e nazionali, riconoscimento piante, funghi/tartufi, flora e fauna, protezione civile, biologia ed ecologia, aree protette e riserve, caccia e pesca e cartografia. Alle lezioni seguono uscite e prove pratiche sul territorio.

Il corso termina con un esame teorico-pratico, superato il quale si ottiene la nomina a Guardia Giurata Ecologica Volontaria previo giuramento davanti al Prefetto.

Per diventare GEV è necessario aver compiuto 18 anni e non aver subito condanne penali.

Per iscriversi è necessario compilare il form di adesione.

Per informazioni: 338 9179274