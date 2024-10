Pubblicata la playlist che raccoglie i video realizzati con le fototrappole del progetto LIFE4Oak Forests

Nell'ambito del progetto LIFE4Oak Forests, finalizzato all'individuazione di strumenti di gestione per la conservazione, il miglioramento e l'aumento della struttura e della composizione della biodiversità nelle foreste di quercia all'interno di siti della Rete Natura 2000 in Italia e Ungheria, l'Ente di gestione Parchi e Biodiversità - Romagna dedica una playlist al progetto sul proprio canale YouTube, che si arricchirà di nuovi video nel corso delle prossime settimane.

La sezione raccoglie i video registrati con le fototrappole installate nel territorio del Parco, nei pressi degli interventi forestali realizzati per il perseguimento delle finalità del progetto LIFE4Oak Forests, e vuole essere uno strumento di divulgazione e informazione sulla fauna che popola i boschi della Vena del Gesso Romagnola, composta da specie molto spesso elusive che grazie a strumenti tecnologici possono essere osservate nei loro ambienti naturali.

La fototrappola, dispositivo fondamentale per fini di monitoraggio e conservazione delle specie, diventa quindi una finestra sugli ambienti del Parco che permette di osservare gli animali nei loro comportamenti abituali come la ricerca del cibo, l'alimentazione, l'interazione con l'ambiente naturale e con altri individui della stessa specie e di specie diverse, senza arrecare disturbo e innescare comportamenti di risposta alla nostra presenza nel contesto.

Coerentemente con le finalità delle leggi regionali circa la gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, obiettivo dell'installazione è anche promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività.

Le immagini e i video raccolti diventano quindi occasione per parlare delle azioni di conservazione all'interno del Parco e, in particolare, nell'ambito del progetto LIFE4Oak Forests: l'istrice, nel suo spostamento notturno, passa accanto ai recinti installati dal progetto per monitorare gli effetti della fauna selvatica sulla vegetazione mentre la ghiandaia, lo scoiattolo e il topo selvatico contribuiscono alla diffusione delle querce prendendo le ghiande da cassette installate dal progetto e nascondendole nel bosco.

GUARDA LA PLAYLIST

Maggiori info su: www.parchiromagna.it/pagina.php?id=83

Sito ufficiale del Progetto: https://it.life4oakforests.eu

#life4OakForests