Domenica 6 ottobre, unisciti a noi per la 𝗖𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮̀, un'avventura alla ricerca di specie vegetali e animali che abitano il Parco. Per iniziare, una breve introduzione sulla biodiversità e sul suo valore e poi via all'esplorazione!

Età consigliata 7-10 anni, con accompagnatore

Ritrovo in Cascina Centro Parco

E non dimenticare scarpe comode e abbigliamento a strati!

Prenota subito il tuo posto, il gruppo è quasi al completo, ti rimandiano al seguenti link.