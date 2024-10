Festa di pensionamento per Fausto Minelli, responsabile del servizio Conservazione della natura, Ricerche e Monitoraggio dell'Ente Parchi Emilia Centrale. Una meritata pensione, festeggiata da tutto lo staff dell'Ente, dopo 30 anni ininterrotti di servizio, prima come direttore del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e poi come caposervizio dell'Ente Parchi.

Un naturalista specializzato in ornitologia, con anni d'esperienza, colonna portante di tutte le attività scientifiche di questi Enti Parco, ma non solo. Come fondatore del CISNIAR (Centro italiano Studi sui Nidi artificiali) nel 1975 fu infatti fra i promotori della nascita, nel 1994, del Museo civico di Ecologia e Storia naturale di Marano sul Panaro (MO) e suo primo direttore. Anche l'amore per l'ornitologia sbocciò in quei primi anni Settanta, favorito dalla conoscenza con Sergio Frugis (1930-2009), uno dei padri dell'ornitologia moderna.

Fausto Minelli si può definire, a pieno titolo, come il pioniere delle attività di inanellamento degli uccelli a fini scientifici in provincia di Modena, da lui avviate fin dal 1980, raccogliendo dati utili ad arricchire la sua tesi di laurea in scienze naturali, dedicata proprio ai nidi artificiali.

Un'impronta, quella di Minelli, che rimane soprattutto nell'ambito della ricerca e dell'attività ornitologica nelle aree protette, resa tangibile dal progetto MonITRing di ISPRA (Ministero dell'Ambiente) e dagli studi e monitoraggi sui rondoni comuni nel Parco dei Sassi di Roccamalatina, nati da un'idea di Mauro Ferri, dirigente della Provincia di Modena che contribuì anche al ripristino della torre del Castellaro, che ne ospita la storica colonia. Studi e ricerche in corso da oltre trent'anni sotto la direzione di Minelli, che nel 2020 sono stati pubblicati sulle prestigiose riviste scientifiche internazionali "Ecology and Evolution" ed "Evolution".