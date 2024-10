informativo

Informiamo che, visto il persistere di problemi tecnici con la posta elettronica del Punto Informativo i visitatori che ne avessero necessità possono contattarci all'indirizzo:

info@parchireali.to.it

Reperibili in orari di apertura al numero: 0114993381

(in orari di chiusura potete lasciare un messaggio in segreteria telefonica e verrete ricontattati quanto prima)