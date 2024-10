Nella Riserva dei Ghirardi domenica 13 ottobre

L'autunno è il momento in cui la co-evoluzione per milioni di anni di piante e animali ha portato la natura a offrire cibo in quantità sotto forma di frutti, semi, bacche che mammiferi e uccelli mangiano e nascondono per prepararsi al freddo inverno favorendo, al contempo, la diffusione delle piante.

Scopriamo come trovare e impariamo a riconoscere le varie specie di bacche e frutti selvatici, specialmente quelle commestibili.

Necessario abbigliamento impermeabile, scarponcini da escursionismo, consigliata la macchina fotografica.

L'iniziativa è domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.