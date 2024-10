Adatta a tutti partendo dal MuMAB domenica 13 ottobre

Una breve passeggiata alla scoperta della biodiversità del Podere Millepioppi e la possibilità di assistere alla liberazione di rapaci recuperati dal Cras Matildico.

L'Autunno è iniziato e non c'è stagione più bella per godersi una passeggiata alla scoperta della biodiversità del parco, accompagnati da una guida del MuMAB.

Siepi e boschetti, radure, macchie di arbusti e piccoli specchi d'acqua sono tutti da svelare in questa facile passeggiata con partenza da Millepioppi.

A metà circa del percorso ci fermeremo in uno spazio aperto per assistere alla liberazione di alcuni animali recuperati dal Cras Matildico per poi tornare verso il museo.

Attività gratuita per tutti, chi vuole potrà lasciare un'offerta a sostegno del CRAS Matildico il giorno stesso.

Prenotazione obbligatoria.

L'iniziativa si svolge domenica 13 ottobre 2024 alle ore 16.30 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it