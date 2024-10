meeting online dalle ore 10 alle 13 su obiettivi e strategie per la prestigiosa certificazione internazionale

Raggiungere gli obiettivi di conservazione e governance al fine di accedere alla Green List, la prestigiosa certificazione internazionale della IUCN. A questo scopo il 22 ottobre si terrà Online, ore 10-13, il secondo Forum italiano della Green List. Lo scopo principale della "lista verde" per le Aree Protette (GLPA), infatti, è il riconoscimento internazionale per le AA.PP. che raggiungono efficaci livelli di gestione attraverso un processo di verifica articolato in 50 indicatori suddivisi in 4 ambiti: Governance, Pianificazione, Gestione e Risultati. Per ognuno di questi ambiti, sono definiti i criteri, gli obiettivi e la relativa documentazione per la verifica da parte del gruppo di esperti italiano (EAGL) e della stessa commissione centrale della IUCN.

Il Forum farà il punto sul lavoro svolto individuando nuovi step nell'ambito della strategia condivisa. Particolare rilevanza avrà anche il bilancio sull'attività del gruppo dei verificatori EAGL Italia.

In allegato il programma