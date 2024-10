A Bruges quattro giorni di confronto per portare avanti gli obiettivi di tutela della natura in vista del Congresso IUCN del 2025

"In questo momento critico per il futuro del pianeta, è urgente e necessario un cambiamento profondo ed è nostra responsabilità essere parte di questo processo mettendo sul tavolo la scienza e le tradizioni, lavorando con persone di diversi settori e intraprendendo azioni di conservazione sul campo. Il cambiamento è possibile", lo ha affermato Grethel Aguilar, direttrice generale dell'IUCN, nel suo intervento conclusivo del Forum Regionale per la Conservazione Europa - Asia nord e centrale svoltosi a Bruges, in Belgio, dal 30 settembre al 3 ottobre. "L'Unione- ha aggiunto - è più forte che mai e, restando uniti come portavoce della natura, possiamo guidare questo cambiamento e plasmare un mondo in cui le persone e il pianeta possano prosperare come una cosa sola".

"In questi tre giorni abbiamo ottenuto risultati importanti, dallo scambio di buone pratiche alla preparazione per il Congresso mondiale sulla conservazione dell'IUCN del 2025, oltre ad una importante collaborazione fra i nostri associati di tutta Europa, Asia settentrionale e centrale, per fare della IUCN un punto di riferimento globale sulla sostenibilità", ha affermato Hilde Eggermont, vicepresidente dell'IUCN e direttore generale dell'Istituto di ricerca per la natura e le foreste.

Durante il Forum i partecipanti hanno discusso delle principali sfide internazionali da affrontare, dalla biodiversità e dalla crisi climatica alla giustizia sociale, e di come l'IUCN può contribuire al meglio con analisi e proposte per individuare e proporre soluzioni praticabili e sostenibili.

"Sono profondamente ispirato dall'impegno dei nostri membri, esperti e partner provenienti da tutta Europa, Nord e Asia centrale. Insieme, abbiamo gettato solide basi per il futuro della conservazione nella nostra regione e stiamo portando avanti una visione ambiziosa e unita per una IUCN di grande impatto nella regione", ha sottolineato Boris Erg, direttore regionale europeo della IUCN.

Nel corso del Forum, che si è articolato in discussioni plenarie e 58 sessioni tematiche, i partecipanti si sono confrontati sulla elaborazione di una strategia e di punti per un programma ventennale dell'IUCN. Tesi che saranno discusse e approvate al Congresso IUCN del 2025, che si terrà ad Abu Dhabi, insieme alle altre mozioni di tutto il mondo.

Il Forum ha anche celebrato il ventesimo anniversario dell'ufficio dell'IUCN per l'Europa orientale e l'Asia centrale, con sede a Belgrado, in Serbia. Il Forum regionale è stato organizzato con il sostegno del governo delle Fiandre, della città di Bruges, del referenti belgi dell'IUCN e di partner locali.

