Parco Boschi di Carrega

Sono iniziati i lavori da parte di IRETI di sostituzione della rete idrica che interessano Via Capanna all'interno del Parco Regionale Boschi di Carrega. Il cantiere e le chiusure della strada sono segnalate in loco negli incroci con Via Olma.Al termine dei lavori è previsto il ripristino del manto stradale di via Capanna nella sua interezza.



Vi ricordiamo che Via Capanna è una strada a traffico limitato, non accessibile il sabato dalle 14 alle 24 e la domenica e festivi dalle 00 alle 24 (eccetto veicoli autorizzati e velocipedi).



Ricordiamo anche che domenica 24 novembre 2024 sarà l'ultimo giorno di apertura del Centro Parco Casinetto prima della chiusura invernale. Si riaprirà a marzo 2025.