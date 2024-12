Costruiamo una mangiatoia per uccelli domenica 15 dicembre

Come possiamo aiutare gli uccellini che non migrano a sopravvivere all'inverno? Sotto la guida di Renato Carini e aiutati da mamma e papà, costruiremo insieme ai più piccoli una mangiatoia per uccelli.

Partiremo presto per un'uscita a piedi con bimbi e famiglie. Camminando nel Parco dello Stirone potremo osservare da vicino la natura che ci circonda e come muta con l'avvicinarsi dell'inverno.

Alle 10 poi, tutti in museo per realizzare con Renato la nostra mangiatoia!

Adatto a famiglie con bambini dai 6 anni

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 10 € bambini / 6 € secondo fratello / 4 € adulto

L'iniziativa si svolge domenica 15 dicembre 2024 alle ore 9.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it