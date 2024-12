Un viaggio epico per bambini tra quiz da risolvere e imprevisti

Lo sapevi che la sterna artica è l'animale che effettua le migrazioni più lunghe del regno animale, spostandosi ogni anno dal polo nord al polo sud e ritorno, mentre l'oca indiana che sorvola l'Himalaya compie quella più ad alta quota? E che le delicate farfalle monarca ci mettono quattro generazioni per raggiungere la meta e rientrare a casa?

Questi e molti incredibili viaggi animali sono i protagonisti di un libro, "Animali in viaggio", ma anche di un gioco che porterà i partecipanti a compiere un giro del mondo nei panni, anzi nelle penne o nel pelo o nelle squame, dei migratori stessi.

Un viaggio epico per la sopravvivenza tra quiz da risolvere e imprevisti, come predatori o cambiamenti climatici, che con un po' di fortuna, che non guasta mai, condurrà i ragazzi, sani e salvi. fino alla casella di arrivo!

Giocando, i partecipanti impareranno tantissimi segreti sugli animali migratori e potranno rendersi conto della straordinarietà del loro mondo e delle loro imprese.

Adatto ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 8 € bambini, libro + 1 ingresso al laboratorio 20.50 €, libro+ 2 ingressi al laboratorio 25 €

L'iniziativa si svolge sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it