Appuntamento al Parco dell'Adamello questo weekend

Sabato 14 e domenica 15 dicembre presso la casa del Parco dell'Adamello di Cevo, si terrà l'evento conclusivo del progetto "Saperi e trame al femminile in Val Saviore - un percorso partecipativo di valorizzazione".

Il progetto aveva lo scopo di dare importanza e preservare le conoscenze della tradizione locale di rapporto armonioso tra uomo e Natura.

Nel periodo da giugno a dicembre, coinvolgendo attivamente le persone del territorio, sono state raccolte testimonianze della cultura locale e dei saperi femmiinili, come il riconoscimento e l'uso delle erbe spontanee, la filatura e la tintura naturale e la pastorizia. Inoltre, è stata esplorata la memoria storica e il ruolo delle donne nella cultura e nel folclore della Val Saviore.

Il risultato di questo lavoro collettivo sono due prodotti: il primo è una mappa delle geografie dei saperi e degli usi femminili in Valsaviore e dintorni che sarà distribuita in occasione dell'evento e rimarrà esposta in modo permanente presso la Casa del Parco Adamello.

Il secondo è costituito da una raccolta video, prodotta da Somewhere Studio, di interviste e tutorial che hanno come protagoniste alcune persone del territorio interpellate sui saperi femminili della valle.

I video saranno presentati durante i due giorni dell'evento e rimarranno fruibili direttamente dai QR code della mappa.

Ma ecco il programma del weekend!

14 DICEMBRE

14.30 Presentazione del progetto "Saperi e trame al femminile in Val Saviore" e delle sue protagoniste. Consegna della mappa alla comunità e visione dei video realizzati da Somewhere Studio, saluti istituzionali

16.30 Laboratorio di filatura e tintura naturale della lana

Dimostrazione della tintura della lana in tutte le sue fasi con l'utilizzo di erbe tintorie. Filatura della lana con il fuso: prova tu stess*!

con Laura Dell'Erba e Annalisa De Luca di La Casa delle Streghe

16.30 Laboratorio di cucina con le erbe spontanee Lichene islandico e salvia

con Chiara di Casa del Parco Adamello di Cevo

18.30 Aperitivo autoprodotto

Si assaggiano le preparazioni del laboratorio di cucina

20.00 Cena collettiva con prodotti delle aziende agricole locali 22.00 Sound Witches Selection - Vito Gatto

23:00 Dj set - Dj Fede



15 DICEMBRE

10.00 Passeggiata sui passi di Merlino e della Donna del Gioco.

Passeggiata guidata a Saviore dell'Adamello, luogo di frontiera e punto di contatto che nel corso dei secoli ha sviluppato una cultura antica, di cui le donne ne hanno conservato il nucleo più prezioso.

con Italo e Marinella di Amici della Natura

10.00 Laboratorio di fermentazione vegetale Il cavolo: da fresco a fermentato!

con Valentina dell'azienda agricola l'Ampoma

13.30 Pranzo con prodotti delle aziende agricole locali



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.



Per i laboratori: +39 345 469 0666 collaborazioni@casadelparcoadamello.it



Per i pasti e il pernottamento alla Casa del Parco: +39 344 088 3080 . Qui potete consultare i menù