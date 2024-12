Installazione artistica e teatrale per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni al Parco Nord Milano

L'appuntamento è per sabato 14 dicembre presso Oxy.Gen, Via Campestre - Bresso , con "Arcipelago", installazione artistica e teatrale per i bambini e le bambine dai 7 ai 12 anni a cura di Angelo Facchetti e Francesca Franzè.

Arcipelago è una sapiente ed emozionante installazione teatrale, concepita come una vera e propria educazione umana e sentimentale. I protagonisti assoluti sono i bambini, invitati ad esplorare in un grande spazio tutto da scoprire un luminoso arcipelago, composto da diverse particolari isole - piccole tendine luminose - custodi di mondi di misteriosa sostanza, che creano un vero e proprio piccolo mare di cui si sentono perfino le onde. Ogni bambino, ogni bambina, mossi da alcune parole di magico spessore (ascolta, guarda, senti, racconta) vi si immerge dentro, rispondendo ai diversi stimoli, suggeriti da ogni isola, creando un proprio diario emozionale che poi viene condiviso con tutti.

In collaborazione con Teatro Telaio.

Informazioni

Due turni da 45 minuti: ore 17.00 e 18.15. Massimo 20 bambini a turno.

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti con iscrizione obbligatoria a questo link.