Festival sulla montagna a Morbegno dall'11 al 15 dicembre

L'appuntamento è per il Morbegno Alps' Festival 2024, manifestazione che si terrà a Morbegno dall'11 al 15 dicembre dedicata a tutti coloro che amano la montagna: appasionati, sportivi e anche solo curiosi!



Cinque giorni di mostre, spettacoli teatrali, animazione a tema per i più piccoli, conferenze, concerti e molto altro!

Alla manifestazione sarà presente anche il Parco delle Orobie Valtellinesi per l'intera giornata di venerdì 13 dicembre e la mattinata di sabato 14 con uno stand informativo dell'Area Protetta dove si potranno scoprire curiosità naturalistiche e i prossimi eventi in programma al Parco.

Nella mattina di sabato 14 dicembre, inoltre, presso il Museo di Storia Naturale di Morbegno, dalle 9.30 alle 12 la Cooperativa Gards terrà un laboratorio per bambini per aiutarli nella preparazione di bellissime decorazioni natalizie utilizzando materiali naturali del Parco.

Se vuoi scoprire tutto il programma del festival, clicca qui.