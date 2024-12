Continuano gli appuntamenti con la serie di webinar "Competenze per l'educazione ambientale" organizzati da .eco, la rivista che si occupa di educazione alla sostenibilità.

Arrivati al quarto appuntamento, questa volta si parlerà di agire per la sostenibilità, tematica chiave anche dell'ultimo numero della rivista. Si approfondirà il ruolo chiave dell'educazione in ottica di sostenibilità e la potenzialità di una rete di comunità locali unite dagli stessi obiettivi per affrontare le sfide ecologiche e sociali attuali: una panoramica approfondita delle competenze chiave per affrontare le sfide ambientali e guidare la transizione verso un futuro più equo e sostenibile.

Ecco il programma

Introduce e modera Elena Pagliarino: Ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulla crescita economica sostenibile, fa parte della direzione di .eco

Maria Antonietta Quadrelli: L'esperienza delle associazioni ambientaliste

Tomaso Colombo: Agire come comunità

Marco Ingrassia: Le parole dell'impegno civile

Giovanna Del Gobbo: Opportunità educative diffuse per lo sviluppo sostenibile: il ruolo delle comunità territoriali

E' possibile seguire l'incontro in diretta su zoom, oppure seguire il canale Youtube per riprendere tutti gli appuntamenti