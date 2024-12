Venerdì 13 dicembre 2024, ore 15.00-19.00 Museo di San Giovanni, Fivizzano (MS)

Presentazione del Piano per la Conservazione dell'Appennino Settentrionale del progetto 'APE TOE - Ripristino Praterie e Foreste dell'Appennino Tosco-Emiliano

il Forum degli Appennini di Legambiente - Un'agenda condivisa per la transizione ecologica e climatica degli Appennini Presentazione del Piano per la conservazione dell'Appennino settentrionale - Venerdì 13 dicembre ore 15.00 a Fivizzano (MS) presso il Museo di San Giovanni Ripristino del paesaggio e dei processi naturali, sostegno alla connessione ecologica e la resilienza climatica, recupero delle foreste e degli ambienti che ospitano le specie e gli habitat minacciati attraverso una gestione sostenibile, supporto alle attività rurali tradizionali e riconoscimento di tale attività come 'servizio ecosistemico': l'appuntamento di venerdì 13 dicembre al Museo di san Giovanni di Fivizzano, sarà l'occasione per fare il punto sulla conservazione dell'Appennino settentrionale tra le regioni Toscana ed Emilia Romagna, un area strategica per la conservazione della natura in Italia, un paesaggio costituito da foreste e boschi, prati-pascoli e aree coltivate in declino dagli anni '60 a causa dell'abbandono dell'attività agro-silvo-pastorale.

Nel corso dell'incontro verrà presentato il Piano di Conservazione dell'Appennino Settentrionale, redatto con un processo partecipativo dal basso che ha coinvolto partner e stakeholder, realizzato nell'ambito del progetto Ape Toe (Ripristino Praterie e Foreste dell'Appennino Tosco-Emiliano), finanziato dall'Endangered Landscapes & Seascapes Programme, gestito da Cambridge Conservation Initiative in collaborazione con Arcadia.

Scarica il Programma