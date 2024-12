Webinar del 12 dicembre su Strategy Framework Directive (MSFD 2008/56/CE)

La risorsa mare è fondamentale per gli equilibri ecosistemici e per uno sviluppo sostenibile, in questo quadro si inserisce il ruolo di strumento di governance della Direttiva sulla Strategia Marina europea definita nella Marine Strategy Framework Directive (MSFD, Direttiva 2008/56/CE). Il 12 dicembre, si è svolto il terzo e ultimo incontro online il cui focus sarà dedicato alla presentazione del programma di misure della Strategia Marina. Il webinar si è focalizzato nella illustrazione dei Descrittori 1,2,5 e 10 della Direttiva europea.

L'incontro è stato coordinato e concluso da Antonino Miccio, presidente della Consulta dei Direttori di Federparchi e introdotto da Roberto Giangreco, coordinatore della Divisione VII del MASE. Giangreco ha sottolineato come sia importante far conoscere a fondo strumenti come la Strategia Marina per tutti coloro che si occupano di temi rilevanti quali la tutela della biodiversità marina, uno strumento di governance per le attività antropiche in mare elaborate dall'Unione europea nel cui ambito troviamo attività di monitoraggio e un programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, articolate in undici descrittori e oltre ottanta misure.

Sono quindi intervenuti:

Leonardo Tunesi, responsabile ISPRA Area per la tutela della biodiversità, degli habitat e specie marine potette, che ha illustrato il Descrittore 1.

Silvia Livi, ricercatrice ISPRA, sul Descrittore 2.

Erika Magaletti, responsabile ISPRA, Area monitoraggio e valutazione qualità ambienti marini e marino costieri, sul Descrittore 5.

Antonella Arcangeli, ricercatrice ISPRA, sul Descrittore 10.

Il webinar, organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Federparchi, con l'ISPRA, chiude il ciclo di incontri sulla Strategia Marina, i due precedenti si sono svolti il 25 ottobre e il 21 novembre.

LINK AL VIDEO INTEGRALE DEL WEBINAR