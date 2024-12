Santini: Stati generali sono un appuntamento importante per futuro del sistema dei parchi

Si è svolta il 16 dicembre l'Assemblea generale dei soci della Federparchi. All'avvio dei lavori è stato illustrato il bilancio preventivo per il 2025. Il presidente Luca Santini ha sottolineato, tra l'altro, come sia stata riattivata, sin da quest'anno, la Convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e come stia proseguendo positivamente la collaborazione con aziende e imprese private interessate ad attività di tutela della natura per i loro bilanci di sostenibilità.

L'assemblea successivamente ha ratificato, dopo ampio dibattito, l'istituzione della Consulta per la progettazione europea per le Aree Protette il cui obiettivo è di offrire supporto a quegli enti parco che hanno minori dotazioni professionali per poter accedere a bandi internazionali. La vicepresidente Santina Grande ha presentato i primi due professionisti, Marco Scriboni e Massimiliano Costa, con ampia esperienza in materia.

Dopo aver approvato alla unanimità i due punti, l'assemblea ha poi discusso in modo ampio e approfondito in merito all'appuntamento degli Stati Generali delle Aree protette indetti dal MASE, focalizzando l'attenzione sulle proposte di Federparchi da portare alla discussione in vista della revisione della legge 394/91. A tal proposito il presidente Luca Santini ha sottolineato: "Gli Stati generali non sono un punto di arrivo ma di partenza per una riorganizzazione complessiva del sistema delle are protette, per arrivare ad una gestione corretta ed integrata del nostro sistema dei parchi. Un plauso va al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e al sottosegretario alle aree protette Barbaro che li hanno voluti, un appuntamento che si aspettava da 20 anni"