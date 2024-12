E' stato approvato Ri.Ver.LhAB - Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali!

Il progetto è stato presentato dal Consorzio Parco del Lura in collaborazione con ERSAF, l'Ente di Regione Lombardia per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Repubblica e Cantone del Ticino e SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana all'interno del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2021/2027 - l'obiettivo è quello di favorire la coesione economica e sociale del territorio.

L'avvio è previsto per gennaio 2025: si partirà lavorando sull'adattamento e la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico sugli habitat fluviali nel terrotiro del Parco Lura, Parco Sorgente Lura e in Cantone Ticino - in modo da costruire un modello di gestione fluviale condiviso e che possa essere poi replicabile.

Ecco le azioni previste:

interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della qualità idro-morfologica e della funzionalità ecosistemica in alcuni siti pilota lungo il torrente Lura;

attività di formazione rivolta agli amministratori locali e ai tecnici italiani e svizzeri sulla progettazione integrata;

studio e condivisione delle buone pratiche di gestione delle aree fluviali e delle zone umide già sperimentate nei due territori di riferimento;

attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale per scuole e i cittadini.

