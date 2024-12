La Rivista delle Aree protette dell'Emilia-Romagna

"Storie naturali" è la rivista della Regione Emilia-Romagna che si rivolge a tutti coloro che a diverso titolo si occupano di conservazione della biodiversità e gestione delle aree naturali protette.

La pubblicazione, che ha cadenza annuale e che si presenta ora con una nuova veste grafica, è innanzitutto una rassegna delle principali iniziative promosse e realizzate dai Parchi e dalle Riserve naturali dell'Emilia-Romagna e contemporaneamente uno strumento per illustrare le politiche regionali in questo settore attraverso interventi di esperti, rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette, esponenti delle organizzazioni sociali, degli Enti locali e di tutti quei soggetti che operano per la tutela dell'ambiente naturale.

Nella sezione dedicata alla conservazione e alle gestione delle Aree Protette, anche un articolo dedicato ai Vent'anni del Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola!