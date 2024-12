Punto di partenza per la condivisione di un progetto di rafforzamento e aggiornamento normativo delle aree protette

"La due giorni degli Stati generali sono stati un eccezionale momento di confronto e dialogo fra il mondo delle aree protette e le istituzioni. - così il presidente di Federparchi Luca Santini commenta l'evento del 17 e 18 dicembre a Roma -Ringrazio il ministro Pichetto Fratin per le sue parole di disponibilità e condivisione dei principali punti emersi dal dibattito nonché per l'impegno per l'aggiornamento della legge 394 sulle aree protette che, come ha detto il Ministro, è un'ottima legge, ma necessita di un tagliando. Ringrazio il sottosegretario alle aree protette Claudio Barbaro per avere fortemente voluto e lavorato, con tutto il suo staff e insieme alla Federparchi, per realizzare questo appuntamento e, soprattutto, per l'enorme disponibilità ad ascoltare tutti, ma proprio tutti, i soggetti coinvolti nelle attività di conservazione della natura e tutela della biodiversità. Una mission che deve essere sempre più declinata anche in chiave di sviluppo sostenibile e di contrasto ai mutamenti climatici.

Gli Stati generali sono stati un punto di partenza, da qui in avanti il confronto prosegue per la piena condivisione del progetto di ammodernamento della normativa al fine di arrivare ad un sistema integrato di tutte le aree protette."