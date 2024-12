Se hai tra i 18 e i 28 anni partecipa a uno dei progetti del Programma di intervento SEMI SECOLARI, GERMOGLI DI FUTURO in co-programmazione con Provincia di Lecco che vedono coinvolti l'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio.

IL BANDO SCADE alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025

Ecco un esempio per presentare la domanda

COLTIVARE LA SCIENZA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Enti: Parco Nord Milano nello specifico nell'ufficio Servizio Ambiente, Servizio Gestione e Servizio Vigilanza, Parco Groane e Brughiera Briantea, Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, Parco Lura, Parco Montevecchia e Valle Curone, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Valle Lambro, Parco Valle Lombardo del Ticino, Riserva Torbiere del Sebino

Leggi la SINTESI del progetto e le SEDI

CONSERVARE E INTERPRETARE IL PATRIMONIO

Enti: Parco Nord Milano nello specifico nell'Ufficio Comunicazione e Web e Oxy.gen, Parco Adda Nord, Associazione culturale Casa Testori, Fondazione Cineteca di Milano, Fondazione ISEC – Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea, Parco Montevecchia e Valle Curone, Parco Valle Lombardo del Ticino

Leggi la SINTESI del progetto e le SEDI

CRESCERE CITTADINI RESPONSABILI

Enti: Parco Nord Milano nello specifico nell'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale nei Parchi lombardi (AREA Parchi), Ufficio Educazione Ambientale e Ufficio Orti Sociali, Parco Grigna Settentrionale, Parco Groane e Brughiera Briantea, Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, Parco Lura, Parco Montevecchia e Valle Curone, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Serio, Parco Valle Lambro, Riserva Torbiere del Sebino, Riserva Val di Mello

Leggi la SINTESI del progetto e le SEDI

IN COPROGRAMMAZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO

Segnaliamo anche il progetto AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE PER FARE LA DIFFERENZA: OSSERVARE, CONOSCERE, OPERARE

Enti: Parco Monte Barro, Comune di Pasturo, Comune di Primaluna, Comune di Valvarrone

ATTENZIONE!!!

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https: domandaonline.serviziocivile.it

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Vedi anche gli approfondimenti sul sito del ministero: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/

Il bando: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/



Per maggiori informazioni contattare areaparchi@parconord.milano.it - www.areaparchi.it

Scadenza: ore 14.00 del 18 febbraio 2025