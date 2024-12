Da UNIPR su un progetto con la nostra collaborazione

Nell'ambito del progetto di ricerca denominato CS4Bio (La Citizen Science per la conservazione della biodiversità degli agroecosistemi) che i Parchi del Ducato hanno candidato e visto finanziato in un bando di ricerca CNR, per un importo di oltre 160.000 €, con la consulenza specialistica dello IEES Lab dell'Università di Parma, è appena stato pubblicato il bando per un ASSEGNO DI RICERCA PER POST-DOC - DEADLINE: 20 gennaio 2025.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma offre la possibilità di candidarsi per un assegno di ricerca nel seguente ambito: "Monitoraggio della biodiversità ed etologia degli insetti attraverso la Citizen Science"

Obiettivi della ricerca:

1. Integrare lo studio del comportamento nel monitoraggio della biodiversità degli insetti.

2. Coinvolgere cittadini volontari nella raccolta dati per produrre nuova conoscenza scientifica.

Dettagli dell'assegno:

- Durata: 24 mesi

- Importo annuo lordo: 27.206 €

- Supervisor: Prof. Donato Antonio Grasso

- Apertura bando: 19 dicembre 2024

- CHIUSURA BANDO: 20 gennaio 2025

Titoli e Competenze richieste:

- Titolo obbligatorio: Dottorato di Ricerca

- Esperienza nella raccolta, analisi e interpretazione di dati relativi alla biodiversità e al comportamento degli insetti.

- Conoscenza della Citizen Science e capacità di comunicare efficacemente sia con la comunità scientifica che con un pubblico più ampio di stakeholder



Per ulteriori dettagli, consultare il bando completo al seguente link:https://www.unipr.it/bandi/n-1-posto-assegno-di-ricerca-presso-il-dipartimento-di-scienze-chimiche-della-vita-e-della-10