Martedì 31 dicembre con CamminaParchi nel Parco del Taro

Escursione nel meraviglioso Parco Fluviale del Taro lungo l'omonimo Naviglio, opera viscontea costruita in origine per trasportare le merci verso Parma, ma poi utilizzato per muovere le macine di numerosi mulini.

Percorreremo anche un tratto della Via Francigena lungo Taro, variante 19 bis, che riportava soldati, mercanti e pellegrini sul tratto originario del cammino di Sigerico Arcivescovo di Canterbury al ritorno da Roma.

Itinerario: dalla Corte di Giarola si costeggerà il Naviglio Taro sino al suo innesto, facendo poi ritorno percorrendo un tratto della Via Francigena raggiungendo lo xenodochio di Oppiano passando per il sentiero delle farfalle per poi rientrare e raccontare la Corte di Giarola.

Percorrenza totale: 11 km circa

Dislivelli: 80 metri in salita/ 80 metri in discesa

Grado di difficoltà: E Escursionistico (Facile) Scala Cas T1 - Tempo di percorrenza: 4 Ore escluse soste / 5 ore 10 minuti con soste incluse e pranzo al sacco

Ritrovo: martedì 31 dicembre 2024 alle ore 9.00 presso la Corte di Giarola, in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR). Termine escursione: ore 14.00 circa.

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: scarponi da trekking a caviglia alta con suola scolpita, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca anti pioggia, cappello, occhiali da sole, bastoncini da trekking per chi è solito usarli, un eventuale cambio di vestiario e pranzo al sacco.

Organizzatore e Guida: Appennineggiando di Gianpaolo Milanta (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria: Cell & Whatsapp 347 7642677 - Pagina Facebook Appennineggiando - sito Internet Appennineggiando.it