Sprone per il contrasto ai cambiamenti climatici e riconoscimento delle bellezze naturali

"Ringrazio ancora una volta il Presidente della Repubblica per il ripetuto richiamo, nel discorso di fine anno, alla necessità di portare avanti azioni di contrasto al cambiamento climatico e per il riconoscimento del valore delle bellezze naturali italiane. Il sistema delle aree protette è un tassello fondamentale per gli interventi per il clima, per la difesa della biodiversità e per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese. Con il sostegno del presidente Mattarella siamo certi che il lavoro e l'impegno dei parchi nella loro missione di salvaguardia e valorizzazione del nostro capitale naturale sarà ancora più intenso e proficuo."

Così il presidente di Federparchi Luca Santini commenta il discorso di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella

Qui link al discorso del Presidente della Repubblica