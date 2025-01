Lex – entrato in vigore il Dl num. 202 del 27 dicembre 2024



E' in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202 Recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi". Il cosiddetto Milleproroghe, già in vigore, dovrà essere esaminato e convertito in legge dal Parlamento entro i prossimi sessanta giorni.



Link al Decreto in Gazzetta Ufficiale