Nel Parco dei Cento Laghi domenica 12 gennaio

Le ciaspole sono strumenti eccezionali che consentono di muoversi sulla neve, scoprendo da vicino gli ambienti naturali che il nostro territorio offre, avendo la possibilità di osservare particolari che spesso sfuggono: le tracce degli animali selvatici, le forme della vegetazione dormiente, le cime innevate...

Ai principianti verranno fornite le prime nozioni per l'utilizzo di ciaspole e bastoncini.

Dal camping di Schia saliremo, lontani dalle piste da sci, verso il panoramico Corno di Caneto e scenderemo su soffici pendii prativi galleggiando sulla neve.

Grado di difficoltà: medio - Dislivelli: 250 m d+ circa e altrettanti in discesa - Tempo di percorrenza: 3 ore circa. Adatto anche a ragazzi a partire dai 12 anni purché abituati a camminare in montagna

Ritrovo: domenica 12 gennaio alle ore 9,30 al Campeggio di Schia, in Via Casalgalvana, 29 a Schia (Tizzano Val Parma -PR). Termine escursione: ore 13.00 circa

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, giacca, berretto, guanti, occhiali e crema solare, zaino con acqua, merenda, ciaspole e bastoncini da trekking. Si consiglia un ricambio da tenere in auto.

Organizzatore e Guida: Gemma Bonardi (GAE)

Costo di partecipazione: 15 € per adulti, 12,00 € under16 (purché accompagnati da un adulto)

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - cell. 347.5267602 - gemma.bonardi@terre-emerse.it www.terre-emerse.it - fb: Terre Emerse

Al rientro, possibilità di pranzo alla carta presso le locande di Schia (da prenotare in autonomia se interessati).

Possibilità di noleggio ciaspole direttamente al punto di partenza (in collaborazione con negozio convenzionato) € 10,00. Nolo bastoncini in omaggio per chi ne fosse sprovvisto (su prenotazione e fino a esaurimento)