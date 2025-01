Un progetto per la raccolta di dati a tutela della biodiversità genetica delle specie vegetali selvatiche

Le specie vegetali selvatiche, progenitrici di piante coltivate (CWR - Crop Wild Relatives), sono specie strettamente correlate a quelle coltivate e rappresentano una importante fonte di diversità genetica. Esse offrono peculiari caratteristiche agronomiche e nutrizionali che influenzano la qualità e la produzione dei frutti, quali la resistenza a parassiti e malattie, la tolleranza alla siccità, l'adattabilità alle condizioni climatiche variabili. Utilizzare questa diversità genetica è fondamentale per migliorare la qualità della produzione, garantire pratiche agricole sostenibili, affrontare le sfide climatiche e soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare e per una migliore nutrizione.

Il progetto europeo FruitDIV, di cui Federparchi è partner, ha lanciato un questionario online accessibile a tutti al fine di raccogliere dati sulla conoscenza, da parte della opinione pubblica, sugli alberi da frutto selvatici. Si tratta di poche e semplici domande per comprendere il livello di consapevolezza sulla funzione di queste specie vegetali sempre più a rischio.

Le azioni del progetto sono in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con le Strategie EU "Farm to Fork" e Biodiversità che mirano, tra l'altro, a costruire banche dati genetiche per la tutela della biodiversità ed a ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi.

PARTECIPA AL QUESTIONARIO