Sabato 11 e domenica 12 gennaio al Teatro alla Corte di Giarola nel Parco del Taro

Il primo spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

IL CANE INFERNALE

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Assistente : Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Giuseppe Verdi e Richard Wagner durante una passeggiata in città discutono di melodramma e tragedia. Il Maestro si accalora un po' troppo andandosene in malo modo e così Wagner decide di dare una lezione a lui e a tutta la città: sguinzagliando il suo feroce cane, Tannhauser per scatenare l'apocalisse.

Dopo varie malefatte, la Duchessa, su consiglio del piccolo Lomè, promette un premio a chi libererà la città dal Cane Infernale. Arriveranno così da ogni dove improbabili Cacciatori di Taglie, ma nessuno riuscirà a catturarlo. Solo un uomo, Giuseppe Verdi, lo domerà liberando così la città dall'ondata di ultra-violenza, cambiando l'approccio: usando per una volta il pensiero invece della solita violenza. Alla fine sarà la musica ad ammansire la Belva.

Dai 3 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini. Invia la tua prenotazione entro e non oltre le 14,30/15 del giorno dello spettacolo e se non riesci a venire avvisaci con un messaggio. Il teatro è piccolo, così regali il tuo posto a qualcun altro!!

Lo spettacolo va in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 alle ore 16.00 presso il Teatro alla Corte.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.