il Bosco delle Querce di Seveso, in data 12/01, dalle 14:30 alle 18:00, organizza l'iniziativa "Commerciante per un giorno", un mercatino dell'usato dedicata ai bambini che offre l'opportunità di scambiare i giochi che non usano più, dandogli una nuova vita. Per partecipare è necessario attrezzarsi con una sedia, un tavolo o una tovaglia/lenzuolo per esporre i propri giochi.

Dalle ore 14.30 con conclusione alle ore 16.00, in particolare, sarrà presente per i bambini e le bambine un al laboratorio gratuito, curato da Legambiente Lombardia per creare delle ghirlande di cibo per uccellini.

Il punto di ritrovo sarà presso l'ingresso di via Ada Negri, Seveso.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero: 3737165248 e per conoscere meglio Bosco delle Querce puoi trovare maggiori informazioni qui

L'evento è promosso dalla Pro Loco Seveso, con il patrocinio del Comune di Seveso e in collaborazione con Legambiente Lombardia, Ecolandia e Gli Alpini di Seveso.