Dedicato a comuni e enti pubblici

RICHIESTA E FORNITURA PIANTE PRODOTTE NEI VIVAI FORESTALI PUBBLICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Annata Silvana 2024/2025

"Un Albero per ogni neonato e minore adottato"

A seguito dell'avvenuta adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera n. 2107 dell'11 novembre 2024, viene garantita la continuità dell'approvvigionamento ai Comuni delle piantine al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 113/92 "Un albero per ogni neonato" (appartenenti alle specie previste nell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1324 del 23 settembre 2013 e sue s.m.i.) da tutti e tre i vivai forestali pubblici regionali, costituenti i tre principali poli vivaistici di riferimento territoriale.

L'atto stabilisce che al Vivaio Scodogna di Collecchio (PR) si riforniranno in via preferenziale i Comuni delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Il procedimento in oggetto è disciplinato dall'Allegato 1) alla Delibera n. 2107/2024 ed è stato avviato in data 7 gennaio 2025 tramite una notifica inviata a mezzo PEC dall'Area Foreste e Sviluppo Zone Montane a tutti i Comuni della Regione.

Come richiedere le piantine?

Ciascun Comune interessato delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, può inviare a mezzo PEC (protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) direttamente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale l'apposito modulo (Allegato 2), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, entro e non oltre il 5 febbraio 2025.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale comunicherà a mezzo PEC ai singoli richiedenti, entro e non oltre il 6 marzo 2025, il dettaglio del materiale assegnato, nonché le modalità e le tempistiche per provvedere al ritiro presso il Vivaio Scodogna.

Le concessioni rimaste inevase oltre il termine fissato dal gestore nella nota di assegnazione decadono. Il materiale assegnato non potrà comunque, in nessuno caso, essere ritirato oltre il 30 aprile 2025.

Per il riconoscimento del contributo regionale, l'approvvigionamento di materiale arboreo ai fini della L. 113/1992 può essere effettuato esclusivamente tramite la presente modalità, presso le strutture vivaistiche forestali pubbliche.

"Alberi per ogni altra finalità istituzionale" (es. imboschimenti e rimboschimenti, ripristini ambientali, diffusione del verde e attività didattiche e divulgative)

Tutti gli Enti pubblici della Regione, inclusi i Comuni, possono avvalersi delle modalità di richiesta e concessione di materiale vegetale previste dall'Allegato 5) della Delibera n. 2107/2024, previo invio diretto, a mezzo PEC (protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it), entro e non oltre il 28 febbraio 2025, del modulo di cui all'Allegato 6) all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, soggetto gestore del Vivaio Scodogna di Collecchio (PR).

Si precisa che sono escluse dalla fornitura di piantine, le richieste riferite o riconducibili a provvedimenti e accordi di qualsiasi natura, da cui emerga che la piantagione sia già determinata e/o compensativa e/o prerequisito per l'attuazione dei medesimi (es. in attuazione della L.R. n. 24/2017, del D.lgs. n. 152/2006), interventi infrastrutturali, autorizzazioni a trasformazioni del bosco (ex D.lgs. N. 34/2018), etc. È inoltre esclusa da tale procedura la richiesta e la fornitura di materiale da impiegare in piantagioni realizzate con contributi pubblici (es. bandi di forestazione regionali "Mettiamo radici", bandi del PSR e CoPSR, etc.).

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale comunicherà a mezzo PEC ai singoli richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento, il dettaglio del materiale assegnato, nonché le modalità e le tempistiche per provvedere al ritiro presso il Vivaio Scodogna di Collecchio (PR).

Anche per tale modalità, le concessioni rimaste inevase oltre il termine fissato dal gestore nella nota di assegnazione decadono. Il materiale assegnato non potrà comunque, in nessuno caso, essere ritirato oltre il 30 aprile 2025.

Per ulteriori informazioni sui progetti: Regione Emilia Romagna

Documenti allegati

- Delibera n. 2107/2024

- Allegato 1 - Modalità di richiesta e concessione delle piantine forestali prodotte nei vivai forestali pubblici regionali + Allegato 2 - Richiesta di piantine forestali prodotte nel vivaio forestale pubblico regionale SCODOGNA- via Nazionale Ovest, 28 - Località Pontescodogna, Collecchio (PR) per COMUNI

- Allegato 5 - Modalità di richiesta e concessione delle piantine forestali prodotte nel vivaio forestale pubblico regionale SCODOGNA- via Nazionale Ovest, 28 - Località Pontescodogna, Collecchio (PR) + Allegato 6 - Richiesta di piantine forestali prodotte nel vivaio forestale pubblico regionale SCODOGNA- via Nazionale Ovest, 28 - Località Pontescodogna, Collecchio (PR) per ENTI PUBBLICI

Contatti

Per informazioni è possibile è possibile rivolgersi ai funzionari dell'Ente Gestore Dott. Antonia Cavalieri (a.cavalieri@parchiemiliaoccidentale.it) e Dott. Angelo Vanini (a.vanini@parchiemiliaoccidentale.it), tel. 0521.836026 - 3355382888