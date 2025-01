Di seguito vi proponiamo i prossimi eventi che si terranno al Parco Spina Verde:

Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee:



Domenica 12 gennaio ore 10 appuntamento con "Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee" al Parco Regionale Spina Verde: in itinerario guidato dalla durata di circa due ore e mezza, che permette di esplorare i luoghi percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri.





Note:

Ritrovo presso Villa Imbonati a S. Fermo della Battaglia (CO)

Costo di 12€ per adulti, e di 9€ dai 6 ai 14 ann(fino ai 5 anni gratis)

Prenotazione obbligatoria al link (posti limitati)

Archeotour: dalla Cava al Castello



Tutte le domeniche mattina dal 12 al 26 gennaio alle 10:30 sarà possibile partecipare ad un itinerario della durata di circa 2 ore con visita a due dei monumenti più significativi del territorio: la Cava di Camerlata (aperta per l'occasione) e il Castel Baradello di Como.



Ritrovo presso Piazza Camerlata, angolo Via Colonna (CO)

Costo di 18€ per gli adulti, 10€ dai 6 ai 14 anni (fino ai 5 anni gratis)



Prenotazione obbligatoria al link (posti limitati):



Ulteriori dettagli sul Castello nel sito dedicato: www.castelbaradello.com



Per altre informazioni contattare direttamente il concessionario del servizio, "Slow Lake Srl" (P.IVA 03843580139), disponibile ai seguenti recapiti: tel. 375.8549221 - info@slowlakecomo.com.