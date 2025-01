Normativa e accorgimenti per sicurezza legale alle governance dei parchi. Programma e Link per la registrazione

Fruizione e sicurezza, anche per le governance, nelle Aree protette, è il tema del webinar che si terrà il 23 gennaio online, dalle ore 11 alle 13 organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Federparchi.

Nella gestione delle aree protette, il ruolo degli organi di governance, in particolare del presidente e del direttore, riveste un'importanza cruciale. Queste figure sono responsabili non solo della tutela ambientale e della promozione della sostenibilità, ma anche della sicurezza legata alla fruizione delle aree protette italiane.

L'incontro si propone di esaminare la normativa che regola la fruizione in natura e le sentenze più pertinenti. Il webinar prevede altresì un focus specifico sull'individuazione di misure da attuare per rendere la fruizione sicura per i visitatori e sicura per la governance.Garantire la sicurezza degli organi di governance è essenziale per garantire una gestione efficace e sostenibile delle aree protette italiane. Solo attraverso un impegno condiviso verso la legalità, la trasparenza e la responsabilità, possiamo preservare la bellezza e la ricchezza del nostro patrimonio naturale per le generazioni future.



Programma:

Saluti:

Diego Martino, capo segreteria Direzione generale TBM - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Coordina:

Maurizio Gubbiotti, esperto di Aree protette italiane



Intervengono:

Ciro Amato , ufficio giuridico Federparchi. La responsabilità degli enti parco: profili giuridici.

, ufficio giuridico Federparchi. La responsabilità degli enti parco: profili giuridici. Eraldo Stefani , studio legale Stefani. Individuazione di misure da attuare per rendere la fruizione in natura sicura per la governance: indagini difensive penali.

, studio legale Stefani. Individuazione di misure da attuare per rendere la fruizione in natura sicura per la governance: indagini difensive penali. Alberto Pirovano, dirigente CAI - Club Alpino Italiano. Quali accorgimenti e misure di sicurezza nella protezione dei sentieri.

Conclude:

Luca Santini, presidente Federparchi-Europarc Italia.

LINK PER REGISTRAZIONE A WEBINAR