Consultazione pubblica per l'aggiornamento della sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027

INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE DELLA SOTTOSEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2025/2027.



L'Ente di gestione per i Parchi Emilia Centrale nelle more dell'adozione del proprio PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in forma semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti) per il triennio 2025-2027, dovrà definire, tra gli altri, anche gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'apposita sottosezione 3.3 del PIAO dedicata alla Trasparenza ed al contrasto alla corruzione si intende comprensiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e, pertanto, risponde a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia e principalmente dalla Legge n. 190 / 2012 e dal D.Lgs. n. 33 / 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il presente avviso di consultazione l'Ente rivolge a chiunque fosse interessato (cittadini, associazioni di categoria e sindacali, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ...) invito a presentare proposte ed osservazioni che possano contribuire all'elaborazione della sottosezione Trasparenza ed alla prevenzione della corruzione in argomento.

A tal proposito si pubblica il precedente PCPCT 2024/2026 adottato dall'Ente come base documentale per l'elaborazione della sottosezione del PIAO in argomento.

In riferimento alla bozza dell'aggiornamento 2024 del PNA 2022 si rileva che il documento che l'Ente intende adottare, pur con alcune modifiche nella sezione del contesto interno per chiarire la riorganizzazione interna di ruoli e responsabilità, oltre agli indispensabili aggiornamenti documentali e informativi sull'ambiente esterno, è assolutamente esaustivo e completo rispetto alle previsioni di Anac.



Tutti i soggetti interessati possono presentare i l proprio contributo propositivo, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 gennaio 2025, utilizzando l'apposito modello allegato, con le seguenti modalità:

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo:

affarigenerali@parchiemiliacentrale.it





A tal fine è disponibile in consultazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza quale sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026 di questo Ente, approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 5/2024, documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente per la trasparenza amministrativa nella sezione "Altri contenuti - Corruzione" (cliccare sul link attivo).