Cos'è il Servizio Civile Universale?

Il Servizio Civile Universale rappresenta la scelta volontaria di dedicare un periodo della propria vita alla difesa non armata e non violenta della Patria, nonché alla promozione della pace tra i popoli, dell'educazione e dei valori fondamentali della Repubblica italiana. Le attività si svolgono a favore delle comunità e del territorio.



È aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), inclusi i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.



Si tratta di un' opportunità di formazione e sviluppo sia personale che professionale per i giovani

I settori di intervento:

Assistenza

Protezione civile

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

Patrimonio storico, artistico e culturale

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo

I progetti di AREA Parchi sono incentrati sulla tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali!

Cosa offre il Servizio Civile?

ll Servizio Civile Universale offre numerose opportunità e vantaggi, tra cui:

Formazione e crescita personale

Opportunità professionale

Contributo alla comunità

Indennità economica

Riconoscimento ufficiale

Riserva del 15% nel settore pubblico

Servizio Civile Universale: un simbolo

L'emblema del Servizio Civile Universale nasce con l'obiettivo di conferire visibilità attraverso un simbolo distintivo che permetta di riconoscere i giovani impegnati nelle attività degli Enti accreditati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale



Dal punto di vista iconografico, il Simbolo sintetizza in modo innovativo la stella della Repubblica, i colori della bandiera italiana, il blu dell'Europa e l'abbraccio della solidarietà e dell'aiuto reciproco.

AREA PARCHI LOMBARDIA aderisce da diversi anni al Servizio Civile Universale insieme a numerose aree protette, enti ed associazioni del territorio.

I progetti attivi per il nuovo programma "Semi secolari, Germogli di futuro" sono:

COLTIVARE LA SCIENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COLTIVARE LA SCIENZA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

CONSERVARE E INTERPRETARE IL PATRIMONIO

CRESCERE CITTADINI RESPONSABILI

Qui trovi maggiori informazioni