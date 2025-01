Premiazione a Roma il 22 aprile 2025 in occasione della 56ª Giornata internazionale della Madre Terra

Sono aperte le iscrizioni a "Obiettivo Terra" 2025, la nuova edizione del concorso di fotografia geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, dedicato alla difesa, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale italiano e, con esso, dei paesaggi, degli ecosistemi, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi dai Parchi nazionali, regionali, interregionali, dalle Aree marine protette, dalle Riserve statali e regionali. Un omaggio all'Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre Terra, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni.

Obiettivo del contest è quello di promuovere la diffusione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile e la trasmissione dei principi dell'economia circolare.

La cerimonia di premiazione della 16ª edizione del concorso si terrà a Roma, il 22 aprile 2025, in occasione della 56ª Giornata internazionale della Madre Terra. Obiettivo Terra 2025 è promosso con la main partnership di Haiki+, azienda quotata all'Euronext Growth Milan tra i leader nel settore dell'economia circolare in Italia, l'event partner Comset, del gruppo Sphere S.p.A., da 40 anni una delle maggiori realtà nel mercato degli avvolgenti alimentari e dei prodotti per uso domestico, e con la digital partnership di Bluarancio.

Il contest. È aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 16 marzo 2025 (data di chiusura del concorso). Fino al 16 marzo 2025, i partecipanti al concorso possono inviare un'immagine scattata in un Parco nazionale, regionale, interregionale, in un'Area marina protetta o in una Riserva, statale o regionale.

La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale www.obiettivoterra.eu e caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal Regolamento del concorso. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante.

Primo Premio - Premio Mother Earth Day. Allo scatto vincente di "Obiettivo Terra" 2025 andrà il primo premio di € 1.000 (euro mille), l'onore di essere esposto al pubblico in gigantografia in una delle piazze di Roma, la copertina del volume "Obiettivo Terra 2025: l'Italia amata dagli italiani" e una targa.

Sarà inoltre attribuito il Premio "Parco Inclusivo" 2025, in collaborazione con Fiaba e Federparchi, all'Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell'accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

Menzioni e Menzioni Speciali. Oltre al primo premio saranno conferite, tra le foto ammesse, 11 tra Menzioni e Menzioni speciali, la cui decretazione è affidata direttamente ai partners di ogni categoria. Per l'edizione 2025 sono istituite le seguenti Menzioni: Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri); Animali (in collaborazione con Federparchi); Area costiera (in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera); Fiumi e laghi (in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Kayak); Paesaggio agricolo (in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale– SIGEA); Turismo sostenibile (in collaborazione con il Touring Club Italiano); e le seguenti Menzioni speciali: Borghi (Premio alla più bella foto di un borgo situato all'interno di un'Area Protetta italiana, in collaborazione con "I Borghi più belli d'Italia"); Obiettivo mare (Premio alla migliore foto subacquea scattata in un'area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo); Parchi dall'alto (Premio alla più bella foto di un'Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Haiki+); Stories (Premio alla più bella foto verticale di un'Area Protetta italiana, in collaborazione con InflueXpert).

Con oltre 17.000 scatti candidati in questi anni, "Obiettivo Terra" costituisce anche il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree Protette d'Italia e ogni anno coinvolge centinaia di giovani da tutta Italia. Il concorso, che non ha fini di lucro, ha ricevuto negli anni prestigiosi riconoscimenti istituzionali quali: Medaglie e Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura, dell'ambiente, del turismo, della cultura, dello sport e i giovani, di tutti i Parchi Nazionali italiani e di numerose altre Istituzioni.

Selezioni tematiche di foto dal concorso sono state oggetto di mostre nazionali ed internazionali: tra le più prestigiose, quelle presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite in New York (2015, 2016 e 2017) e presso la FAO a Roma (2020).

Partners tecnici: Earth Day Italia, Parks.it, ANBI, FSC Italia, Fiaba, SOS Terra, Pianeta Foresty, Aracne, Pixcube.

Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Lifegate, Opera2030, Trekking.it, Eco in Città.

Regolamento e risultati su www.obiettivoterra.eu