Folta delegazione di parchi e amministratori liguri con i vertici dell’ente per i 30 anni della legge regionale sulle aree protette

Il Coordinamento Federparchi della Liguria ha incontrato, il 27 gennaio, presso la sede della Regione Liguria il Vicepresidente della Giunta, con delega ai Parchi, Alessandro Piana, alla presenza del dirigente Dr Federico Marenco e della funzionaria Daniela Minetti.

La folta delegazione di Federparchi comprendeva Agostino Agostinelli, componente della Giunta nazionale, il Coordinatore regionale Roberto Costa ed i Presidenti del Parco Nazionale 5 Terre Lorenzo Viviani, del Parco regionale Alpi Liguri Alessandro Alessandri, del Parco regionale del Beigua Daniele Buschiazzo (con il direttore Cristina Caprioglio), del Parco regionale dell'Aveto Tatiana Ostiensi, del Parco regionale Montemarcello Magra Vara Eleonora Landini.

Erano presenti anche i l Sindaco di Millesimo Francesco Garofano per l'Area Protetta Bric Tana, il Sindaco di Piana Crixia Massimo Tappa per l'omonima area protetta, la Sindaca di Portovenere Francesca Sturlese per il Parco e AMP regionale Portovenere, ed il Direttore dell' AMP Isola di Bergeggi Davide Virzi.

Era presente anche una rappresentanza delle associazioni socie di Federparchi, nelle persone di Roberto Manfredi del CAI Liguria e Stefano Bigliazzi e Stefano Sarti di Legambiente Liguria.

La riunione aveva lo scopo di condividere le strategie e le attività all'inizio di un quinquennio di attività della Giunta regionale, ed in particolare di definire le grandi linee del lavoro comune per il 2025, che per i Parchi della Liguria rappresenta in particolare un importante anniversario: il 30° anniversario dall' approvazione della L.R.12/1995 che istituì i parchi regionali in Liguria.

È stato illustrato un logo che accompagnerà le iniziative di tutto l'anno nei parchi ed in particolare un convegno che nei mesi autunnali farà il punto su 30 anni di attività: i parchi come erano nel 1995, e come in questi tre decenni il loro ruolo nella società si è evoluto dalla missione iniziale e primaria della conservazione dei beni naturali a quella sempre più attuale dello sviluppo sostenibile, anche alla luce degli obbiettivi dell' Agenda 2030.